Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi! 0 veya 2. el araç alacaklara yeni imkan! 1.59 oranla kredi talep edebilirsiniz!

Fibabanka Taşı Kredileri

Fibabanka 0 km ve 2. el otomobiller için vatandaşlara en uygun taşıt kredisi fırsatlarını sunuyor. Ayrıca n11 üzerinden yapılacak 2. el taşıt satın alımları için özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri de uygulanmaktadır. 0 km araçlarda aylık %1,91'den başlayan faiz oranları ve 48 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır.