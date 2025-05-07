Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

Bankaların mayıs ayı itibarıyla başlattığı faizsiz kredi kampanyaları, özellikle ilk kez müşteri olacak bireyler için cazip hale geldi. QNB, Garanti, Denizbank ve TEB gibi bankalar; 50.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 75.000 TL'lik faizsiz paketler sunuyor.