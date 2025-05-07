SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

Artan enflasyonla birlikte vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankaların sunduğu özel kampanyaları araştırıyor. Özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan başvurulara özel olarak sunulan %0 faizli ihtiyaç kredileri, kısa vadeli finansman arayanlara büyük avantaj sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 16:31
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

Bankaların mayıs ayı itibarıyla başlattığı faizsiz kredi kampanyaları, özellikle ilk kez müşteri olacak bireyler için cazip hale geldi. QNB, Garanti, Denizbank ve TEB gibi bankalar; 50.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 75.000 TL'lik faizsiz paketler sunuyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

🔍 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI

Banka Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Açıklama
QNB Finansbank 75.000 TL 3 Ay %0 50.000 TL kredi + 25.000 TL avans
Garanti BBVA 75.000 TL 3 Ay %0 Yeni dijital müşterilere

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar
Enpara 50.000 TL 6 Ay %0 Faizsiz ve masrafsız
Akbank 60.000 TL 3-6 Ay %0 35.000 TL kredi + 25.000 TL avans
İş Bankası 55.000 TL 1-3 Ay %0 Ek hesap + taksitli avans

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar
Denizbank 45.000 TL 3-6 Ay %0 Kredi + taksitli nakit avans
TEB 75.000 TL 3-6 Ay %0 Dijital başvuru ile aktif hale gelir
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

✅ Bu kampanyalar genellikle dijital müşteri olma şartına bağlı olarak tanımlanıyor ve mobil uygulama üzerinden hızlıca başvuru yapılabiliyor.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

💰 DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖRNEKLERİ (36 AY VADE)

Banka Faiz Oranı Tutar Aylık Taksit Toplam Ödeme
getirfinans %4,05 100.000 TL 6.250 TL 225.021 TL
N Kolay %3,99 100.000 TL 6.189 TL 223.390 TL
ING Bank %3,99 100.000 TL 6.189 TL 223.315 TL
Enpara.com %4,14 100.000 TL 6.343 TL 228.346 TL
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar
Garanti BBVA %4,24 100.000 TL 6.446 TL 232.637 TL
Akbank %4,28 100.000 TL 6.488 TL 234.131 TL
Ziraat Bankası %4,99 100.000 TL 7.241 TL 261.159 TL
Halkbank %5,25 100.000 TL 7.524 TL 271.423 TL
HSBC %5,49 100.000 TL 7.788 TL 280.944 TL
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

🧮 Düşük faizli krediler genellikle 12-36 ay arası vadelerde sunulmakta ve daha yüksek toplam geri ödemeye neden olabiliyor. Bu yüzden kısa vadede faizsiz alternatifler daha avantajlı olabilir.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

🎯 KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

  • Bankalara ilk kez müşteri olacak bireyler

  • Dijital bankacılık üzerinden başvuru yapabilecek kullanıcılar

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

📱 NASIL BAŞVURU YAPILIR?

🔶 Bankanın resmi mobil uygulamasını indir.

🔶"Müşteri Ol" ya da "Hemen Başvur" adımlarını takip et.

🔶Kimlik doğrulaması sonrası başvuru tamamlanır.

Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

Fotoğraflar: AA