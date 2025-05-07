Faizsiz kredi yarışı kızıştı! QNB, Akbank, Garanti ve Enpara’dan 75.000 TL’ye varan kampanyalar

Bankaların mayıs ayı itibarıyla başlattığı faizsiz kredi kampanyaları, özellikle ilk kez müşteri olacak bireyler için cazip hale geldi. QNB, Garanti, Denizbank ve TEB gibi bankalar; 50.000 TL'ye varan kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 75.000 TL'lik faizsiz paketler sunuyor.
🔍 FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYALARI
|Banka
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|Açıklama
|QNB Finansbank
|75.000 TL
|3 Ay
|%0
|50.000 TL kredi + 25.000 TL avans
|Garanti BBVA
|75.000 TL
|3 Ay
|%0
|Yeni dijital müşterilere
|Enpara
|50.000 TL
|6 Ay
|%0
|Faizsiz ve masrafsız
|Akbank
|60.000 TL
|3-6 Ay
|%0
|35.000 TL kredi + 25.000 TL avans
|İş Bankası
|55.000 TL
|1-3 Ay
|%0
|Ek hesap + taksitli avans
|Denizbank
|45.000 TL
|3-6 Ay
|%0
|Kredi + taksitli nakit avans
|TEB
|75.000 TL
|3-6 Ay
|%0
|Dijital başvuru ile aktif hale gelir
💰 DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖRNEKLERİ (36 AY VADE)
|Banka
|Faiz Oranı
|Tutar
|Aylık Taksit
|Toplam Ödeme
|getirfinans
|%4,05
|100.000 TL
|6.250 TL
|225.021 TL
|N Kolay
|%3,99
|100.000 TL
|6.189 TL
|223.390 TL
|ING Bank
|%3,99
|100.000 TL
|6.189 TL
|223.315 TL
|Enpara.com
|%4,14
|100.000 TL
|6.343 TL
|228.346 TL
|Garanti BBVA
|%4,24
|100.000 TL
|6.446 TL
|232.637 TL
|Akbank
|%4,28
|100.000 TL
|6.488 TL
|234.131 TL
|Ziraat Bankası
|%4,99
|100.000 TL
|7.241 TL
|261.159 TL
|Halkbank
|%5,25
|100.000 TL
|7.524 TL
|271.423 TL
|HSBC
|%5,49
|100.000 TL
|7.788 TL
|280.944 TL
🧮 Düşük faizli krediler genellikle 12-36 ay arası vadelerde sunulmakta ve daha yüksek toplam geri ödemeye neden olabiliyor. Bu yüzden kısa vadede faizsiz alternatifler daha avantajlı olabilir.
🎯 KİMLER BAŞVURABİLİR?
18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
Bankalara ilk kez müşteri olacak bireyler
Dijital bankacılık üzerinden başvuru yapabilecek kullanıcılar