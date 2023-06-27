Arife Günü A101’de indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 35 TL’ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı’na özel 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ...

Arife Günü A101'de indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 35 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı'na özel 100'den fazla üründe indirim başlatan A101 zincir marketleri hangi ürünlerde indirim uyguladığını da duyurdu. İşte A101 24-30 Haziran ve 29 Haziran'dan itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğu tam liste.