Arife Günü A101'de indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 35 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı'na özel 1,2,3,4,5 litrelik sıvı yağ...
Hem Arife günü hem bayramda A101 marketlerinde ayçiçek yağı o fiyata satılacak. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Arife günü de 27 Haziran'a yani bugüne denk geliyor. Zincir marketler bayram ve Arife gününe özel yeni kampanyalarını duyurdu. A101'de kampanya başlattı. Buna göre Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 35,50'ye satılacak. Diğer envai çeşit üründe de indirim uygulandı. İşte A101 Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünleri...
27.06.2023 09:55 - Son Güncelleme: 27.06.2023 09:55
Arife Günü A101'de indirim tufanı başladı! Ayçiçek yağı 35 TL'ye düştü kapanın elinde kalacak! Kurban Bayramı'na özel 100'den fazla üründe indirim başlatan A101 zincir marketleri hangi ürünlerde indirim uyguladığını da duyurdu. İşte A101 24-30 Haziran ve 29 Haziran'dan itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğu tam liste.