Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar
Fiyatı her geçen gün artan araç piyasasının arkasında saklambaç oyunu çıktı. Bayi, galeri ve filo şirketleri satışı yavaşlatarak arzı düşürüyor. Çip krizi ve kurdaki harekete arz eksikliği eklenince fiyat tırmanıyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
03.12.2021 07:02
- Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
ARZ DÖRTTE BİRE DÜŞTÜ
SABAH'ın peşine düştüğü iddiaların arkasında ise 'Saklambaç oyunu' çıktı. Birinci el araçlarda yaşanan çip krizi ve kurdaki hareketliliğe bir de karaborsacılık eklenince araç fiyatları hemen her geçen gün artıyor.