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Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

Fiyatı her geçen gün artan araç piyasasının arkasında saklambaç oyunu çıktı. Bayi, galeri ve filo şirketleri satışı yavaşlatarak arzı düşürüyor. Çip krizi ve kurdaki harekete arz eksikliği eklenince fiyat tırmanıyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

03.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

İkinci el araç piyasası adeta ralliye döndü. Hemen her geçen gün fiyatı artan araçların ardından şimdi de piyasada araç krizi yaşanmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

Bir günde 30 bin ilanın kaldırıldığı online satış platformlarının ardından galeriler de vatandaşlara ellerinde aracın bulunmadığını söylüyor.

Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

ARZ DÖRTTE BİRE DÜŞTÜ
SABAH'ın peşine düştüğü iddiaların arkasında ise 'Saklambaç oyunu' çıktı. Birinci el araçlarda yaşanan çip krizi ve kurdaki hareketliliğe bir de karaborsacılık eklenince araç fiyatları hemen her geçen gün artıyor.

Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

Öyle ki kurdaki hareketliliği fırsat gören bayiler ve galericiler ellerindeki aracı saklarken, 100 bin kilometreyi aşan araçlarını ihale usulü satan filo şirketlerinin satışları yavaşlattığı iddia ediliyor.

Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

Piyasada araç arzının dörtte bir oranında azaldığını belirten sektör oyuncuları, herkesin beklemeye geçtiğini bunun da fiyat artışını tırmandırdığını belirtiyor.

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