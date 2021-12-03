Araç piyasasında her geçen gün artan fiyatlarından ardından saklambaç oyunu çıktı! Satışı yavaşlatıp fiyatı tırmandırıyorlar

ARZ DÖRTTE BİRE DÜŞTÜ

SABAH'ın peşine düştüğü iddiaların arkasında ise 'Saklambaç oyunu' çıktı. Birinci el araçlarda yaşanan çip krizi ve kurdaki hareketliliğe bir de karaborsacılık eklenince araç fiyatları hemen her geçen gün artıyor.

