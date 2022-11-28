Aralık ayı promosyon ÜCRET TABLOSU netleşiyor! Emekliye 12 bin TL ikramiye! Asgari 5 bin TL ödeme! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası...
Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Aralık ayına sayılı günler kala yeni promosyon ödemeleri merak edildi. İşte detaylar...
Aralık ayına sayılı günler kala emekliler promosyon miktarlarında artış olacak mı merak etmeye başladı. Son olarak taban tutarlar 1 Kasım'da yükseldi ve kampanyalar güncellendi. Emeklilerin alacağı ödemeler de artmış oldu. 14 milyonu aşkın emekli, banka promosyonunda yeni viraja girdi. 19 banka tarfından son olarak taban ödemeler artmıştı. Peki, Aralık ayı promosyonlar ne kadar olacak? İşte Aralık ayı banka banka promosyon ödeme tutarları!
ARALIK AYI PROMOSYON LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Henüz bankalar tarafından aralık ayı promosyon ödemeleri açıklanmadı. Ancak ödemelerin 10 bin TL ve üzeri olacağı ileri sürülüyor.
Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
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