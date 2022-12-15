Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? 15 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan İLLER GÜNCEL LİSTESİ! 2023 evde bakım parası kaç TL olacak?

Evde bakım maaşı yatan iller Aralık ayında sorgulanıyor. Evde bakım parası kaç ilde yattı? Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı bulunan hane halkına ödenen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. Maaşlarınızı E-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası üzerinden de sorgulamak mümkün. İşte, 15 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!