Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu
Bütün kapanmanın ve bayramın tesirinden kurtulan altın, yalnızca bir hafta evvel 770 liranın üzerinde bir bedeldeydi. Şimdi ise 820'li bedelleri aştı ve doruğa tahtını kurdu. Aktüel altın maliyetleri ise araştırma mevzusu oldu. Altın almak isteyen ve altınını bozdurmak isteyen vatandaşlar ise araştırmalar yaparak bilgi almak istedi ama şok bir ayrıntıyla karşı karşıya kaldı. Görenlerin hayret içerisinde kaldığı altın, artık hududunu resmen aştı.
Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.
Altın fiyatları güncel olarak değişen değerli eşyalardan sadece biridir. Gün içinde birbirinden farklı konumlara gelen altın, güne skandal bir artışla başladı. Grafikte dalgalanan altın fiyatı, durulmak nedir bilmedi. Altının güncel fiyatı için birçok vatandaş, "Almasam ocağıma incir ağacı dikilecek, alsam ocağıma incir ağacı dikilecek" sözlerini dile getirdi. Yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olduğu günde, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.