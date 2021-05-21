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Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Bütün kapanmanın ve bayramın tesirinden kurtulan altın, yalnızca bir hafta evvel 770 liranın üzerinde bir bedeldeydi. Şimdi ise 820'li bedelleri aştı ve doruğa tahtını kurdu. Aktüel altın maliyetleri ise araştırma mevzusu oldu. Altın almak isteyen ve altınını bozdurmak isteyen vatandaşlar ise araştırmalar yaparak bilgi almak istedi ama şok bir ayrıntıyla karşı karşıya kaldı. Görenlerin hayret içerisinde kaldığı altın, artık hududunu resmen aştı.
Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.

21.05.2021 08:47 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:47
Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Altın fiyatları güncel olarak değişen değerli eşyalardan sadece biridir. Gün içinde birbirinden farklı konumlara gelen altın, güne skandal bir artışla başladı. Grafikte dalgalanan altın fiyatı, durulmak nedir bilmedi. Altının güncel fiyatı için birçok vatandaş, "Almasam ocağıma incir ağacı dikilecek, alsam ocağıma incir ağacı dikilecek" sözlerini dile getirdi. Yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olduğu günde, ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

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Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Altının gram fiyatı, bugün ise kurdaki düşüş öncülüğünde güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 503,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, Cumhuriyet altını da 3.345 liradan satılıyor.


Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Dün 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapatan altının onsu, bugün yüzde 0,2'lik artışla 1.873,7 dolardan işlem görüyor.


Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, enflasyonist baskılarla Fed'in öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, diğer taraftan riskli varlıklardan kaçışın hızlanmasının fiyatları desteklediğini söyledi.