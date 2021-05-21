Altın fiyatları son dakika dalgalandı ama durmadı! Altın alım satım yapanlar o tarih çok kritik! Sadece 1 hafta öncesinde bu olmuştu

Bütün kapanmanın ve bayramın tesirinden kurtulan altın, yalnızca bir hafta evvel 770 liranın üzerinde bir bedeldeydi. Şimdi ise 820'li bedelleri aştı ve doruğa tahtını kurdu. Aktüel altın maliyetleri ise araştırma mevzusu oldu. Altın almak isteyen ve altınını bozdurmak isteyen vatandaşlar ise araştırmalar yaparak bilgi almak istedi ama şok bir ayrıntıyla karşı karşıya kaldı. Görenlerin hayret içerisinde kaldığı altın, artık hududunu resmen aştı.

Öte yandan Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşlerin yaşanması da yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını ve güvenli limanlara yönelmesini beraberinde getirdi.

21.05.2021 08:47 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





