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Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli için Temmuz zam, Ağustos ikramiye ayı olacak. Memur emeklisine yüzde 7.7 zam beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 6.7 ile 375 liraya varan artış görünüyor. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ve Ağustos ikramiyesi ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

12.06.2019 07:55 - Son Güncelleme: 12.06.2019 07:55
Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için bu yaz kazançlı geçecek.

Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini 31 Mayıs'ta cebine koyan emekliler için Temmuz zam, Ağustos'ta yine ikramiye ayı olacak.

Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.7, memur emeklilerinde ise yüzde 7.7 olarak gerçekleşebilecek.

Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 75,41 ile 375,62 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Ek ödeme dahil en düşük maaş bin 125 lira 48 kuruştan bin 200 lira 89 kuruşa çıkacak.

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