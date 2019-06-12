Emekliye Temmuz’da 375 TL zam Ağustos’ta bin TL ikramiye! 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli için Temmuz zam, Ağustos ikramiye ayı olacak. Memur emeklisine yüzde 7.7 zam beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 6.7 ile 375 liraya varan artış görünüyor. Peki emekli maaşlarına yapılacak zam ve Ağustos ikramiyesi ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
12.06.2019 07:55
- Son Güncelleme: 12.06.2019 07:55
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