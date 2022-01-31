15 yaş üstü, çalışmayan, öğrenci, dul, işsizlik maaşı alanları kapsıyor! Başvuran 4 bin 253 TL kazanacak! SGK açıkladı: 26 gün çalışan...

Çalışmayan, öğrenci, işsizlik maaşı alan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bu fırsat gençler için büyük gelir kapısı elde ettiriyor. Katılım sağlayan kişilere günde 164 TL ödeme yapılıyor. Öğrencilere 112 TL, işsizlik maaşı alanlara ise günde 82 TL yatırılıyor. Bu programa katılıp iş yerinde 26 gün çalışan kişilerin hesabına 4 bin 253 TL yatırılacak. Hükümet tarafından bu sene de 500 bine yakın gence gelir kapısı açılıyor. Peki, kimler bu ödemeleri alabilecek? Bu programa katılmak için İŞKUR'a kayıtlı işsiz, 15 yaşını tamamlamış, işverenin birinci, ikinci dereceden yakını ya da eşi olmayan, başlamadan önceki üç aylık dönemde başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak gerekiyor. İşte tüm detaylar...