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Haberler Ekonomi 21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

Özellikle kısa yoldan para kazanmaya çalışanların favori piyasası olan kripto para piyasalarınde deprem yaşanıyor. ABD borsalarında yaşanan sert değer kaybıyla kripto para piyasaları da hızla gerilemeye başladı. ABD borsalarının yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmesiyle düşüşe geçen kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı. Peki Bitcoin ve Ethereum kaç dolara geriledi. Altcoinlerde son durum ne? İşte Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 21 Ocak kripto para piyasalarında son durum.

21.01.2022 09:39 - Son Güncelleme: 21.01.2022 09:42
21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

Dünya çapında milyonlarca yatırımcısı bulunan kripto para piyasaları tarihi şoklardan birini daha yaşıyor. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılına kötü başlangıç yaptı.

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21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri gördü.

21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

2021 Kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşer hale geldi.

21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?
Hürriyet'te yer alan habere göre ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor.

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