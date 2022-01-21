21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10’u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kayıpları kripto paralarda düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.