21 Ocak Kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı! Bitcoin ve Ethereum kaç dolar oldu?
Özellikle kısa yoldan para kazanmaya çalışanların favori piyasası olan kripto para piyasalarınde deprem yaşanıyor. ABD borsalarında yaşanan sert değer kaybıyla kripto para piyasaları da hızla gerilemeye başladı. ABD borsalarının yüzde 1'in üzerinde değer kaybetmesiyle düşüşe geçen kripto paralarda kayıplar yüzde 10'u aştı. Peki Bitcoin ve Ethereum kaç dolara geriledi. Altcoinlerde son durum ne? İşte Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 21 Ocak kripto para piyasalarında son durum.
21.01.2022 09:39
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:42
Dünya çapında milyonlarca yatırımcısı bulunan kripto para piyasaları tarihi şoklardan birini daha yaşıyor. Ayı piyasasından bir türlü kurtulamayan kripto paralar 2022 yılına kötü başlangıç yaptı.
2021 yılının Ekim ayında Boğa piyasasına giren ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri gördü.
2021 Kasım ayından sonra ayı piyasasına giren, lider kripto para biriminin dominansı sürekli düşer hale geldi.