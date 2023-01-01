Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödediği MTV'nin ilk taksiti ne zaman? Sorusu merak edilmeye başlandı. Öte yandan bir diğer merak konusu ise hangi model için ne kadar MTV ödeneceği oldu. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar

01.01.2023 16:43 - Son Güncelleme: 01.01.2023 16:43
Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?

Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

Araç sahipleri dikkat! Hangi model ne kadar ödeyecek! MTV’de ilk taksit ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

1601-1800 cc

Matrahı 285.800'ü aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800'ü aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

SON DAKİKA