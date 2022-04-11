Araç sahibi olmak isteyenlere kamu bankasından büyük destek: Günlük 106 TL'ye kendi aracınızın sahibi olabilirsiniz! Taşıt kredisi 2022
Ekonomi piyasalarının hızlı yükselmesi, çip krizi ve diğer tedarik problemlerinin ortaya çıkması gibi sebepler, otomotiv sektöründe satışa sunulan araçların fiyatlarını ani bir şekilde yükseltti. Yeni dönemde araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyen ancak yeterli nakdi olmayan vatandaşlara, Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. Kamu bankası, kefilsiz taşıt kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Bir süredir ekonomi piyasalarında ve otomotiv sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, araçların satış fiyatlarına doğrudan etki etti. Hem ikinci el hem sıfır kilometre araçlar, fahiş fiyatlar karşılığında satışa sunulmaya başlandı. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, araç sahibi olmak isteyen ancak yüksek fiyatlar karşısında nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, taşıt kredisi hizmeti ile destek olacağını bildirdi.
Vakıfbank Taşıt Kredisi 2022
Vakıfbank, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirebilmek için yeterli nakde sahip olmayan vatandaşlara, taşıt kredisi hizmeti aracılığı ile destek olacağını duyurdu. Banka, ikinci el araç alımları için geliştirmiş olduğu taşıt kredisi hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan ikinci el taşıt kredisi kampanyasına göre hizmet kapsamında sağlanacak olan nakdi desteğin üst limitine, satın alınacak olan aracın azami bedeline göre karar verileceği bilgisi kaydedildi. Söz konusu hizmet için azami vade sayısı 48 ay, aylık faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak belirlendi.
Vakıfbank Taşıt Kredisi Kullanım Koşulları
Vakıfbank'ın yeni dönemde araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ikinci el taşıt kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için hizmetin ayrıntıları paylaşıldı. Banka, ayrıntılarda ilgili hizmet başvurusu yapacak olan vatandaşlardan kefil talep etmediği bilgisini kaydetti.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan taşıt kredisi kampanyasının üst limitleri, taşıtın satış fiyatına bağlı olarak belirlendi. Buna göre banka, ilgili kredi hizmetinin üst limitlerini şu şekilde duyurdu: