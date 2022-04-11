Araç sahibi olmak isteyenlere kamu bankasından büyük destek: Günlük 106 TL’ye kendi aracınızın sahibi olabilirsiniz! Taşıt kredisi 2022

Bir süredir ekonomi piyasalarında ve otomotiv sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, araçların satış fiyatlarına doğrudan etki etti. Hem ikinci el hem sıfır kilometre araçlar, fahiş fiyatlar karşılığında satışa sunulmaya başlandı. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, araç sahibi olmak isteyen ancak yüksek fiyatlar karşısında nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, taşıt kredisi hizmeti ile destek olacağını bildirdi.