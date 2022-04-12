RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Bankaların en mühim kalemlerinden birini meydana getiren emekliler, yeni dönemde en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankaları incelemeye başladılar. Bu noktada müjdeli haber Akbank, Garanti BBVA ve Denizbank'tan geldi. 3 banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları promosyon kampanyalarının detaylarını paylaştı. İşte bankaların emekli promosyonu kampanyalarına dair haberin devamı

takvim.com.tr
12.04.2022 09:03 - Son Güncelleme: 12.04.2022 09:03
Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

2022 yılına girilmesi ile birlikte mevcut emekli promosyonu kampanyalarını güncelleyen Denizbank, Akbank ve Garanti BBVA, belirledikleri tarihlere kadar emekli maaşı hesabını taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü veren yeni müşterilerine farklı tutarlarda ek ödeme yapacaklarını duyurdu.

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Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Denizbank'tan 1000 TL'lik Ek Ödeme!

Emekli kredisi ve anında kredi hizmeti ile kaliteli bankacılığın adreslerinden biri olan Denizbank, yeni dönemde emekli maaşı hesabını kendi bünyesine taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine şu tutarlarda ek ödeme yapacağını duyurdu:

  • 1500 TL'den daha az emekli maaşı alanlara: 1.425 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 1.600 TL
  • 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 1.750 TL

Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Akbank'tan 2750 TL'lik Ek Ödeme!

Çeşitli kategoriler altında düzenlediği kredi kampanyaları ve kredi kartı ürünlerinin avantajlı fırsatları ile bankacılık sektöründe adının geçmesini sağlayan önemli bankalardan biri olan Akbank, yeni dönemde emekli hesabını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalacağının sözünü veren yeni müşterilerine şu tutarlarda promosyon ödemesi yapacağını duyurdu:

Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!
  • 1500 TL'den daha az emekli maaşı alanlara: 1.850 TL
  • 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 2.300 TL
  • 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 2.750 TL

Akbank'ın yukarıda belirtilmiş olan promosyon ödemelerinden birini alabilmek için 31 Mayıs tarihine kadar maaş hesabı taşıma talimatı verilmelidir.

Hafta içi müjdesi geldi! Emeklilerin dikkatine: Maaşınıza ek olarak 3.000 TL, geri ödemesiz nakit desteği alacaksınız!

Garanti BBVA'dan 3000 TL'lik Ek Ödeme!

Türkiye'nin en önemli özel bankalarından biri olan Garanti BBVA, yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak amacı ile yepyeni bir emekli promosyonu kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

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