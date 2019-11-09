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Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Ahilik Sandığı ile işyerini kapatan esnafa ve şirket ortaklarına da işsizlik maaşı ödenmesi uygulaması yeni yılda start alıyor. Daha önce 2018 yılında başlaması planlanan ancak ertelenen Esnaf Ahilik Sandığı için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren prim toplanmaya başlanacak. İşsiz kalanlar 2023 yılından itibaren aylık alabilecekler. Peki esanafa işsizlik maaşı şartları neler? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü köşesinde yazdı. İşte tüm detaylar...

09.11.2019 10:02 - Son Güncelleme: 09.11.2019 10:08
Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemeleri gerekiyor. Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor. SSK'lı çalışanların yararlandığı bu haktan Şimdi Bağ-Kur'lular da Ahilik Sandığı sistemi ile yararlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek.

Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

NASIL PRİM ÖDENECEK?
Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Bu ödeme zorunlu olacak.

Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?
Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 TL'lik brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51.17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25.59 lira verecek. Böylece toplamda 76 lira 76 kuruşluk bir prim ödemesi sandıkta birikmeye başlayacak.

Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?

Ancak uygulama 1 Ocak'ta başlayacağı ve 2020'de asgari ücret artacağı için bu rakamlar değişecek.

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