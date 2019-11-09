Esnafa 2.050 lira işsizlik maaşı müjdesi! Esnafa işsizlik maaşı şartları neler?
Ahilik Sandığı ile işyerini kapatan esnafa ve şirket ortaklarına da işsizlik maaşı ödenmesi uygulaması yeni yılda start alıyor. Daha önce 2018 yılında başlaması planlanan ancak ertelenen Esnaf Ahilik Sandığı için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren prim toplanmaya başlanacak. İşsiz kalanlar 2023 yılından itibaren aylık alabilecekler. Peki esanafa işsizlik maaşı şartları neler? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem bugünkü köşesinde yazdı. İşte tüm detaylar...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda işverenleri olduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler bulunuyor. Bunlardan birisi de işsizlik maaşı. Çalışanlar belli şartları taşıdıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için son 3 yılda 600 gün prim ödemeleri gerekiyor. Bunların dışında işten kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmaları da isteniyor. SSK'lı çalışanların yararlandığı bu haktan Şimdi Bağ-Kur'lular da Ahilik Sandığı sistemi ile yararlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2020'den itibaren devreye girecek.