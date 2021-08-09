Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Başvuranların hesaplarına anında 1.125 TL yatıyor! 3 ay alınmaması durumunda...
Sosyal güvencesi olmayan, engelliler ya da başkasının bakımına muhtaç olan vatandaşlar devlet tarafından güvence altına alınıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü şartları karşılayan ve başvurularını tamamlayan vatandaşların hesaplarına 1.125 TL yatırıyor. 3 ay alınmaması durumunda ise aylıklar kesiliyor. Peki bu aylıktan yararlanmak için şartlar neler, başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ihtiyaç sahibi ailelere her yıl düzenli olarak aylık yardımında bulunuyor ve imkandan faydalanmak isteyenler başvurularla ilgili bilgileri sıklıkla araştırıyor. Milyonlarca ailenin yararlandığı muhtaç aylığından yararlanmak için başvuru şartları neler? Başvuranların hesaplarına anında yatsa da 3 ay çekilmediği durumlarda kesilme oluyor. İşte detaylar…
MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor.
Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.125 lira) geçmemesi şartı da var.
MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir.