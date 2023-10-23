4a, 4b, 4c 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli mi? SSK, Bağ-Kur, EYT, memur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre yattı mı?

5 bin TL ikramiye 12 milyonu aşkın emekliye ödenecek. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel ve sadece bir kez verilecek söz konusu ödeme için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emeklinin yanı sıra dul ve yetimlere da hisseleri oranında ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki SSK Bağ-Kur, EYT, memur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4a, 4b, 4c 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri!
4a, 4b, 4c 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri gündemde sıkça araştırılıyor. Bu hafta TBMM Genel Kurulu'na gelecek 5 bin TL ikramiye düzenlemesinin detayları da belli oldu. Peki kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? EYT'liler de yararlanacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm gelişmeler...
ERDOĞAN MÜJDESİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık.
Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum.