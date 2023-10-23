4a, 4b, 4c 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli mi? SSK, Bağ-Kur, EYT, memur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre yattı mı?

5 bin TL ikramiye 12 milyonu aşkın emekliye ödenecek. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel ve sadece bir kez verilecek söz konusu ödeme için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emeklinin yanı sıra dul ve yetimlere da hisseleri oranında ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki SSK Bağ-Kur, EYT, memur, Emekli Sandığı tahsis numarasına göre yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 4a, 4b, 4c 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri!