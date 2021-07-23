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Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

Türkiye'de sayısı 10 milyona ulaşan kadın çalışanlara emzirme parasından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

23.07.2021 07:01 - Son Güncelleme: 23.07.2021 07:01
Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

Türkiye'de sayısı 10 milyona ulaşan kadın çalışanlara emzirme parasından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

EVLENME ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Evlenme ödeneği yetim aylığı alırken evlenen kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödenir.

Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

BOŞANMA HALİNDE YENİDEN BAĞLANIR MI?
Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır.

Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanırlarsa, bu 2 yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, 2 yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi

EMEKLİ SANDIĞI'NA TABİ OLANLAR DA EVLENME ÖDENEĞİ ALIYOR MU?
Ekim 2008'den önce Emekli Kanunu'na tabi çalışan kamu görevlisi sigortalılarının hak sahipleri de evlenme ödeneği alabiliyor.