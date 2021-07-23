Emzirme parası da var iş göremezlik ödeneği de: Hem ana hem kıza evlenme ikramiyesi
Türkiye'de sayısı 10 milyona ulaşan kadın çalışanlara emzirme parasından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
23.07.2021 07:01
- Son Güncelleme: 23.07.2021 07:01
Türkiye'de sayısı 10 milyona ulaşan kadın çalışanlara emzirme parasından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda geniş imkanlar sunuluyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...