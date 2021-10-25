Araç almak isteyenler için güncel kampanyalar! Uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim! Hyundai, Opel, Renault…

Otomobil almak isteyen vatandaşların en merak ettiği konuların başında fiyatlar geliyor ve ne kadarlık bir indirim olduğu, faiz oranları, kampanyalar gibi detaylar sıklıkla araştırılıyor. Hyundai, Opel, Renault gibi daha pek çok otomobil markasının güncel kampanyalarını haberimizde derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Ekim ayının sonları yaklaşırken biraz acele etmek gerekiyor, uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim. İşte güncel otomobil kampanyaları…