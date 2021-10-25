Araç almak isteyenler için güncel kampanyalar! Uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim! Hyundai, Opel, Renault…
Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk defa alacak olanlar markaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Ekim ayının sonuna az bir zaman kala sona erecek olan kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor ve hangi markada ne kadar indirim olduğu merak ediliyor. Uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim, modellerde ne kadar indirim olduğu hangi faiz oranları ile satışa sunulduğuna dair bilgiler gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Hyundai, Opel, Renault ve daha pek çok markanın güncel kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz.
Otomobil almak isteyen vatandaşların en merak ettiği konuların başında fiyatlar geliyor ve ne kadarlık bir indirim olduğu, faiz oranları, kampanyalar gibi detaylar sıklıkla araştırılıyor. Hyundai, Opel, Renault gibi daha pek çok otomobil markasının güncel kampanyalarını haberimizde derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Ekim ayının sonları yaklaşırken biraz acele etmek gerekiyor, uygun faiz kampanyaları için son gün 31 Ekim. İşte güncel otomobil kampanyaları…
HYUNDAİ İ10 KAMPANYASI
i10, 50.000TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı.
Kampanya 31.10.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir.
%0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir.
50.000 TL'ye 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,36 ve %16,37 olmaktadır. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.