Bankalardan kredi faizinde yeni avantajlar! 1.32 fırsatı cazip geldi! Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları kaç oldu?
Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğramak istiyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum araştırılıyor.
Bankaların kredi faizinde yeni avantajlar merak ediliyor. Özellikle konut kredisinde 1.32 fırsatı ev alacaklara cazip geliyor. Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları yoğun olarak araştırılıyor. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön plana çıktı. Bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizleri ve konut-taşıt faizleri sık sık araştırılıyor. İşte Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları