Bankalardan kredi faizinde yeni avantajlar! 1.32 fırsatı cazip geldi! Ziraat, Garanti, Akbank faiz oranları kaç oldu?

Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki yarışı hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara uğramak istiyor. Bu minvalde de taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları son durum araştırılıyor.

07.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 07.04.2021 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





