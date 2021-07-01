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Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre uygun araç modellerini araştırıyor. 2021 yılında birçok şirket araç fiyatlarını güncelledi. Dünya genelinde yaşanan çip krizinin yanı sıra döviz fiyatlarının da etkisiyle sıfır araç fiyatlarında artış dikkat çekiyor. 150 bin TL altına sıfır araç kalmazken, taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Peki; sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte araç almak isteyen vatandaşlar için merak edilen bilgiler!

01.07.2021 18:02 - Son Güncelleme: 01.07.2021 18:02
Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

2021'in en ucuz otomobilleri! Sıfır araç almak isteyenler en ucuz otomobiller hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Araba fiyatlarında firmaların yaptığı güncellemelerle fiyat listelerinde değişiklik yaşanıyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte 150 bin TL altına sıfır araç kalmadığı görülüyor. Taşıt alımında kredi tutarları yeniden düzenlenirken, araç fiyatlarında güncelleme de dikkat çekiyor. Değeri 120 bin lira ile 300 bin lira arasındaki taşıtların bedelinin en fazla yarısı kadar kredi kullanılabilecek. Haberimizden, değeri 300 bin TL'ye kadar sıfır araç modellerini görebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 184.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 215.000 TL

Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

Fiyatı: 231.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

DACIA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı 164.900 TL

Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 191.400 TL