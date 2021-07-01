Sıfır araçlarda fiyat depremi! 2021'in en ucuz otomobilleri! 150 bin TL altına kalmadı!
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre uygun araç modellerini araştırıyor. 2021 yılında birçok şirket araç fiyatlarını güncelledi. Dünya genelinde yaşanan çip krizinin yanı sıra döviz fiyatlarının da etkisiyle sıfır araç fiyatlarında artış dikkat çekiyor. 150 bin TL altına sıfır araç kalmazken, taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Peki; sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte araç almak isteyen vatandaşlar için merak edilen bilgiler!
2021'in en ucuz otomobilleri! Sıfır araç almak isteyenler en ucuz otomobiller hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Araba fiyatlarında firmaların yaptığı güncellemelerle fiyat listelerinde değişiklik yaşanıyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte 150 bin TL altına sıfır araç kalmadığı görülüyor. Taşıt alımında kredi tutarları yeniden düzenlenirken, araç fiyatlarında güncelleme de dikkat çekiyor. Değeri 120 bin lira ile 300 bin lira arasındaki taşıtların bedelinin en fazla yarısı kadar kredi kullanılabilecek. Haberimizden, değeri 300 bin TL'ye kadar sıfır araç modellerini görebilirsiniz.