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Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

Gündemde yoğun bir şekilde hem sıfır hem de ucuz araba modellerinin neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor ve araç almak isteyenler için en dikkat çeken seçenekleri derledik. Bütçenizi zorlamadan hem tasarım hem de özellikleri açısından size en uygun olan otomobili almak için haberimizdeki otomobil modellerine ve fiyatlarına göz atabilirsiniz. Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat ve daha pek çok markanın sıfır ucuz modellerini haberimizde bulabilirsiniz.

25.05.2021 21:57 - Son Güncelleme: 25.05.2021 21:57
Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

Gündemde yoğun bir şekilde hem sıfır hem de ucuz araba modellerinin neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor ve araç almak isteyenler için en dikkat çeken seçenekleri derledik. Bütçenizi zorlamadan hem tasarım hem de özellikleri açısından size en uygun olan otomobili almak için haberimizdeki otomobil modellerine ve fiyatlarına göz atabilirsiniz. Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat ve daha pek çok markanın sıfır ucuz modellerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

Araba almanın hayalini kuran fakat koronavirüsten dolayı ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlar markaların araba kampanlarını yakından takip ediyor. Hem sıfır hem de ucuz araç almak isteyenler için en güzel seçenekleri haberimizde derledik. Böylelikle öderken hem zorlanmamış hem de istediğiniz özelliklere sahip olan aracınızı uygun fiyata elde etmiş olursunuz. Sıfır araç alırken dikkat etmeniz gereken noktaları da haberimizde sizler için derledik. İşte Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat gibi daha pek çok otomobil markasının uygun fiyatlı seçenekleri…

Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

2021 Model en uygun fiyata satışa sunulan sıfır araç modellerine hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. İşte güncel fiyat listesi;

Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

KİA Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzinli: 190.900 TL

Araç almak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır araç modelleri yoğun ilgi görüyor! Renault, Peugeot, Kia, Opel, Fiat…

Peugeot 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5: 189.000 TL