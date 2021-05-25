2. ödemeler için geri sayım başladı! SSK-Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2021? Ne zaman yatırılacak?
Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü gelip çatıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7 Mayıs'ta yatırılmıştı. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler anbean takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...
25.05.2021 17:33
- Son Güncelleme: 25.05.2021 17:33
Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü gelip çatıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7 Mayıs'ta yatırılmıştı. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler anbean takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...