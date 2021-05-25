Vav TV İzle

2. ödemeler için geri sayım başladı! SSK-Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2021? Ne zaman yatırılacak?

Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü gelip çatıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7 Mayıs'ta yatırılmıştı. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler anbean takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...

25.05.2021 17:33 - Son Güncelleme: 25.05.2021 17:33
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021?

Yaklaşık 13 milyon emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günü gelip çatıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7 Mayıs'ta yatırılmıştı. Bu kapsamda emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler anbean takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara gelmeye başladı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021?

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Başkan Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021?

Ramazan Bayramı için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL olmuştu. Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak yatırılacak. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar 2021?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.