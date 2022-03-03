Araç alacaklar yaşadı! 227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı! ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası!

Araç alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar otomobil markalarının güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Aylık olarak güncellenen kampanyalar yoğun ilgi görüyor ve 2022 Mart ayında 227.500 bin TL'ye otomatik vites SUV araç fırsatı yoğun ilgi gören seçenekler arasında yer alıyor. Bütçesini zorlamadan uygun fiyata SUV model araç sahibi olmak isteyenler bu habere çok sevinecek, ÖTV muafiyeti ve 1.500 TL yakıt hediyesi de cabası. Mart sonuna kadar sürecek olan bu kampanyanın detaylarını haberimizde derledik.