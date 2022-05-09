%31.21 zam tüm maaşlara domino etkisi yaratacak! 4A, 4B, SSK Bağkur emeklileri, memur, yaşlı, dul, yetimler! İşte Temmuz 4 ve 6 aylık enflasyon TEFE TÜFE maaş zam hesabı!
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz zammı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı ve geriye sadece 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona verisine göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaşırken; bu artış yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine de yansıyacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplamalar...
09.05.2022 10:25 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:26
Milyonlar gözünü Temmuz ayına çevirmiş durumda. Memur ve emekli için enflasyon verileri ile maaş hesabı ortaya çıkmaya başladı. 4 aylık enflasyona verisine göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaşırken; bu artış yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine de yansıyacak. Şu ana kadar oluşan orana göre Temmuz'da maaş hesaplamasına haberimizde yer verdik. Peki, Temmuzda emekli, memur, evde bakım, engelli aylığı kaç TL olacak? İşte taban aylıklar...
Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.