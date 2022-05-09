%31.21 zam tüm maaşlara domino etkisi yaratacak! 4A, 4B, SSK Bağkur emeklileri, memur, yaşlı, dul, yetimler! İşte Temmuz 4 ve 6 aylık enflasyon TEFE TÜFE maaş zam hesabı!

Milyonlar gözünü Temmuz ayına çevirmiş durumda. Memur ve emekli için enflasyon verileri ile maaş hesabı ortaya çıkmaya başladı. 4 aylık enflasyona verisine göre memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaşırken; bu artış yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine de yansıyacak. Şu ana kadar oluşan orana göre Temmuz'da maaş hesaplamasına haberimizde yer verdik. Peki, Temmuzda emekli, memur, evde bakım, engelli aylığı kaç TL olacak? İşte taban aylıklar...