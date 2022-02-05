Belli oldu! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5’i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaşlar...

Enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğdu. 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin gelmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile yüzde 22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? İşte dereceye göre maaş hesabı!