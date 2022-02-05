Belli oldu! Memur ve emeklilere enflasyon farkı kazancı: İlk ayda 7,5'i aştı! En düşük aylık 6429 lira oldu! İşte dereceye göre maaşlar...
Memur maaşları ile ilgili son dakika haberleri yaşanmaya devam ediliyor. Ocak ayı enflasyon seviyesi TÜİK doğrultusundan 3 Şubat'ta açıklandı. Bu ilerlemelerle eş güdümlü memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Bilindiği üzere toplu sözleşmenin yanısıra enflasyonda oluşacak olan farkı da sahibi olan zam anlaşması memurların lehine işlemesini sağlıyor. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 seviyesinda tedavi yapıldı. Ocak ayı enflasyon rakamının aylık yüzde 11.10 gelmesi ile eş güdümlü memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplamaları yapılır 2022? Memur ve memur emeklisi temmuz zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
05.02.2022 11:18
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:18
Enflasyon rakamları sonrasında 4 milyon memur için çifte zam imkanı da doğdu. 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Öte yandan 3600 ek göstergenin gelmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile yüzde 22 arsında bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Peki, memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır 2022? İşte dereceye göre maaş hesabı!