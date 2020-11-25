Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde fiyatlar artacak mı azalacak mı?
Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin bir süre durdurulması ikinci el otomobil fiyatlarının artışına neden oldu. Artık bir yatırım aracı olarak da görülmeye başlanan ikinci el arabalara talep her geçen gün artıyor. Peki ikinci el otomobillerde fiyatlar artacak mı azalacak mı? İşte detaylar…
Türkiye'de ikinci el otomobillere olan talep artışı devam ediyor. Ancak fiyatlardaki aşırı yükseliş nedeniyle kullanım ömrünü tamamlayan otomobiller bile 100 bin lira bandının üzerine çıktı. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramış olması ve fabrikaların bir dönem kapalı kalmasından dolayı talebe de yetişmek mümkün olmuyor.
Sıfır otomobil almak isteyenlere Mart-Nisan ayında teslimat yapılacağı belirtilirken fiyatların da o günkü kurlardan hesaplanacağı açıklanıyor. Ayrıca sıfır otomobil olsa da aksesuarlı satış fiyatı koyan bayiler rayiç bedelin 20 bin lira üstünü talep edebiliyor. Bu gibi durumlarda marka ve bayi dava edilerek ödenen ücret geri alınabiliyor.
AL-SATÇILAR PİYASADA
İkinci el otomobillerde durum her geçen gün değişiyor. Al-satçı olarak bilinen asıl mesleği oto galericilik olmayan kişiler ikinci el piyasasını manipüle ediyor. İkinci el olarak aldığı aracı anında 10 bin lira fazlasına ilan sitelerine koyan al-satçılar fiyatları yükseliyor. Asıl mesleği galericilik olanlar da bu durumdan şikayetçi. Galericiler sattıkları araçların yerine yeni araç alamadıklarını, fiyatların al-satçılar nedeniyle her gün yükseldiğini ve piyasanın nereye doğru gittiğini bilmediklerini belirtiyorlar.
VERGİ DİLİMİ ETKİLİYOR
Sıfır otomobillerde vergi dilimi fiyatları birdenbire aşırı yükseliyor. Bazı araçlarda 80 bin liraya kadar fiyat artışları bir günde oluşabiliyor. Bu nedenle vergi dilimine girecek olan otomobiller piyasada daha fazla el değiştiriyor. Özellikle baz versiyonun bir üst paketindeki otomobiller genel olarak vergi dilimine giriyor.
FAİZLER YÜKSELDİ
Bir yandan da Merkez Bankası'nın son faiz artırımıyla birlikte kredi faizlerinde de artış yaşanmaya başladı. İkinci el otomobil kredilerinde faiz yüzde 1.33'ten başlayıp yüzde 1.90'a kadar ulaşıyor. Nakit olarak ikinci el otomobil alamayacak kişiler neredeyse bir otomobil parasını da faiz olarak ödemek durumunda kalıyor. Bu durumda da alınan otomobillerin fiyatları faizler de hesaplanarak satışa konu ediliyor.