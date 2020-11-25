Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobilde fiyatlar artacak mı azalacak mı?

AL-SATÇILAR PİYASADA

İkinci el otomobillerde durum her geçen gün değişiyor. Al-satçı olarak bilinen asıl mesleği oto galericilik olmayan kişiler ikinci el piyasasını manipüle ediyor. İkinci el olarak aldığı aracı anında 10 bin lira fazlasına ilan sitelerine koyan al-satçılar fiyatları yükseliyor. Asıl mesleği galericilik olanlar da bu durumdan şikayetçi. Galericiler sattıkları araçların yerine yeni araç alamadıklarını, fiyatların al-satçılar nedeniyle her gün yükseldiğini ve piyasanın nereye doğru gittiğini bilmediklerini belirtiyorlar.