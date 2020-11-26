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İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı!
26.11.2020 09:02
- Son Güncelleme: 26.11.2020 09:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.
İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
İş Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
İş Bankası
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
ICBC Bank Turkey
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3687 lira
Toplam ödeme: 133 bin 288 lira