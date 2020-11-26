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İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı!

26.11.2020 09:02 - Son Güncelleme: 26.11.2020 09:02
İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.

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İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İşte Hürriyet'te yer alan habere göre bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İş Bankası

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3724 lira

Toplam ödeme: 134 bin 607 lira

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İş Bankası

Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 120 ay

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam ödeme: 204 bin 311 lira

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

İş Bankası

Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 60 ay

Aylık ödeme: 2739 lira

Toplam ödeme: 164 bin 900 lira

İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı! İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu

ICBC Bank Turkey

İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık ödeme: 3687 lira

Toplam ödeme: 133 bin 288 lira

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