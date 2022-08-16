Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak
Hükümet, elektrik ve doğalgazda uyguladığı proje kapsamında bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşa nakdi doğalgaz desteği sağlayacak.
Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, "Doğalgaz Tüketim Desteği" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek.
Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir" dedi.