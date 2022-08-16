Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, "Doğalgaz Tüketim Desteği" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek.