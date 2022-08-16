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Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Hükümet, elektrik ve doğalgazda uyguladığı proje kapsamında bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşa nakdi doğalgaz desteği sağlayacak.

16.08.2022 09:00 - Son Güncelleme: 16.08.2022 09:00
Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı.

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Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınıyor. 4 milyon haneye destek sağlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, "Doğalgaz Tüketim Desteği" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek.

Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, "Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Hükümetten doğalgaz desteği! 4 milyon hane yararlanacak

Sabah'ta yer alan habere göre, Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.

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