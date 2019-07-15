Patronuyla aynı işi kuran çalışanlar dikkat! | İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi?
İkinci işte çalışmak, kendi işini kurmak mümkün. Ancak aynı sektörde iş kuran ya da çalışanlar dikkatli olmalı. Peki çalışanların işverene karşı sorumlulukları neler? İşverenle aynı işi kurmak atılma nedeni olabilir mi? Çalışan ve işveren arasındaki hizmet ilişkisi yasalarda nasıl düzenleniyor? Detaylar haberimizde...
Ayrıca çalışan işverene ait her türlü ürünü usulüne uygun olarak kullanmak ve işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlü. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamıyor. Ayrıca kendi işvereni ile rekabete girişemiyor.
ZARARI İSTEYEBİLİYOR
Çalışan bunu iş sözleşmesi devam ederken yaparsa sadakat borcunun ihlali söz konusu oluyor. Bu durumda işveren işçiyi tazminat ödemeden çıkarabiliyor. Bazı durumlarda işten ayrıldıktan sonra da eski işvereninin özel bilgileriyle başka bir işyerinde çalışması ya da aynı sektörde işyeri açması da yasaklanabiliyor.
Kararlarda çalıştığı şirketle aynı alanda işyeri açan çalışanlar için sadakat borcuna aykırılık kararları veriliyor. Fakat farklı hükümler de bulunuyor. Örneğin; bir sigorta şirketinde çalışan kişi, ayrıldıktan sonra kurduğu sigorta firmasında eski işyerinin müşteri bilgilerini kullanıyorsa, burada rekabet yasağına aykırılık söz konusu oluyor. İşveren eski işçisinden tazminat da talep edebiliyor.