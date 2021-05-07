RAMAZAN İMSAKİYE
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Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

Bugün marketlerde bazı ürünlerin satışlarına geçici bir süreliğine ara verildi. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde marketler pazar günleri hariç saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar bu saatler arasında evin yiyecek, içecek ve temizlik vb. gibi ihtiyaçlarını alıyor. Son olarak bu hafta 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan bu kararın ardından hangi ürünlerin satılıp satılmayacağı milyonlarca kişinin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.

07.05.2021 10:50 - Son Güncelleme: 07.05.2021 11:10
Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle... Tam kapanma sürecinde marketlerle ilgili alınan ürün satışı kararları bugün uygulanmaya başlandı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bu süreçte marketlerle ilgili yeni bir karar alınmış ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirildi.

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Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.