2022 yılının ikinci ayı da sona ererken otomobil dünyasında neler yaşandığı en merak edilen konular arasında yerini aldı. Aralık ayından sonra dolar kurunun yükselip düşmesi otomobil fiyatlarını da yakından etkiledi ve hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları bu durumdan olumsuz etkilendi. Mart ayına girerken otomobil almanın hayalini kuran vatandaşlar Araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları ne durumda? Sahibinden araba fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? sorularına yanıt arar oldu. İşte son gelişmeler!