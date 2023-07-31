1 gün sonra bitecek! TOKİ'den SON UYARI! 3+1, 4+1 daireler 650 bin TL'ye sizin! Yüzde 25 peşinat kalanı 120 ay vade! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma günü yaklaşıyor. İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapılacak. Müzayedede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut satışa çıkarılacağı duyuran TOKİ konut fiyatlarını 568.263 TL ve 4.500.000 TL arasında tutacak. İşte detaylar...
TOKİ'nin başlattığı 42 ilde ucuza konut kampanyasına sona yaklaşılıyor. Açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler yüzde 25 peşinat 120 ay vade imkanı sunarak açık artırma ile satışa çıkarıldı. Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir...
TOKİ 2023 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
42 il için açık artırma 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.