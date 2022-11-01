ENFLASYON ANKETİ YAYINLANDI ORANLAR DEĞİŞTİ! Emekli ve memurun yeni maaşı belli oldu! İşte meslek meslek emekli ve memur maaşı!
Memur ve emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın yüzde 73.12'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.61, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.75 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Milyonlarca emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye 3 veri kaldı. Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.12 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 22.75'i bulacak.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 103 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 700 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.
EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE
Zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek.