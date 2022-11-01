ENFLASYON ANKETİ YAYINLANDI ORANLAR DEĞİŞTİ! Emekli ve memurun yeni maaşı belli oldu! İşte meslek meslek emekli ve memur maaşı!

EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE

Zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek.