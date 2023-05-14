ŞOK'ta bu hafta Mıchael Kors çanta var! 14-16 Mayıs 2023 ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU! Dev markalar indirime girdi! Arzum, Fakir, Phılıps...
ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü'ne özel dev markalarda büyük indirimler uygulandı. Annesine, eşine, kız arkadaşına, kardeşine, ablasına, teyzesine çanta, elektronik ürün almak isteyenlere müjde geldi. 14 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 3 gün sürecek indirimler vatandaşları bekliyor. 81 genelinde dev kampanya başladı. Buna göre Arzum, Fakir, Phılıps, Braun gibi büyük markaların elektronik ürünleri ucuza satılacak. Ayrıca Mıchael Kors çanta da satılıyor. İşte ŞOK 14-16 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.
14.05.2023 16:02 - Son Güncelleme: 14.05.2023 16:02
ŞOK aktüel ürünler kataloğı yayımlandı. 14-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli onlarca üründe indirim uygulandı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK güncel fiyat listesi.