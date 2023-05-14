ŞOK’ta bu hafta Mıchael Kors çanta var! 14-16 Mayıs 2023 ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU! Dev markalar indirime girdi! Arzum, Fakir, Phılıps...

ŞOK aktüel ürünler kataloğı yayımlandı. 14-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli onlarca üründe indirim uygulandı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK güncel fiyat listesi.