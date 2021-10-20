Anneler babalar yaşadı! 21 Ekim A101 aktüel kataloğu! Büyük indirim başlıyor: Bebek arabası, motorlu bisiklet, termosifon ve elektronik ürünlerde...

A101'in yepyeni aktüel kataloğu yayında! Zincir marketlerin aktüel ürünlerini her gün araştıran milyonlarca vatandaş en çok A101 kataloğunu merak ediyor. A101 mağazalarına belirli tarihler arasında sınırlı stoklarla gelen teknolojik ürünleri kaçırmak istemeyen 21 Ekim aktüel kataloğu araştırıyor. Önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak yepyeni teknolojik ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu şimdiden yayımlandı. 21 Ekim'de satışa çıkacak ürünler arasında bebek arabaları, bebek bakım çantası, mama sandalyesi, cep telefonu, termosifon, motorlu bisiklet, klavye. oyun kolu, hoparlör, dik süpürge, şarjlı epilatör, ütü, kahve makinesi, saç maşası, mikser, kurutmalık, banyo seti, el dikiş makinesi, tencere-tava, ve kozmetik ürünler göze çarpıyor. İşte 21 Ekim aktüel kataloğu tam liste!