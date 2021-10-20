Kış alışverişi bu hafta başlıyor: 22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu! Isıtıcı, battaniye, yağmurluk, patik, termal tayt ve daha fazlası...

22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu yayında! Kışlık alışverişi bu hafta BİM'de yapılabilecek. Kış için hanımlar ve beylerin aradığı ne varsa BİM aktüel kataloğunda... Zincir marketler arasında en uygun fiyatlı ürünleri satanları araştıran vatandaşlar BİM kataloğunu görünce sevinçten havalara uçacak. BİM kataloğunda bu hafta mikser, tencere tava, ısıtıcı, kadın- erken pijama takımı, battaniye, post halı, kalın patik çoraplar, kazaklar, yağmurluk dikkat çekiyor. İşte 22 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğu tam liste!