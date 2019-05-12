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Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

Samsun 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı.

12.05.2019 15:35 - Son Güncelleme: 12.05.2019 15:37
Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı. Hasadı yapılan ve ciddi talep gören orkidelerin toz hali kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

19 Mayıs ilçesinde doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı.

Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi.

Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

Bu yıl orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi.

Samsun'da yetişen orkidelerin kilosu 1000 TL'den satılıyor

Hasadı yapılan orkidelerin toz hali ise kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

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