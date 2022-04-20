Anne ve babalara 50 bin TL ve 100 bin TL ödeme yapılacak! Duyuru yapıldı yapıldı

Döviz kurlarında ve diğer ekonomi alanlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, gündelik hayat içerisinde satın alınan tüm hizmet başlıklarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Yeni dönemde temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılama noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bir de çocuklarının eğitim masraflarının derdine düştüler.