800, 2160, 3600 günle emeklilik yaş hesabı! 2'den 6 yıla kadar daha erken emeklilik! 147, 48, 49'a bastığınız an...

Prim ve yaş şartını tamamlayan çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ediyor ve kısa sürede de emekli maaşı bağlanıyor. Ancak bazı istisnai durumlar nedeniyle erken emeklilik imkanı doğabiliyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken emekli olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkek 2 yıl erken emekli oluyor. Bu nedenle emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Erken emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. İşte erken emekli olmak isteyenler için haberimizde tüm bilgilere yer verdik...