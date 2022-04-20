5.000 TL, 10.000 TL ve 20.000 TL veriliyor! Tamamen geri ödemesiz! Resmen açıklama yapıldı! Almak için...
Geliştirdiği projeler ile ilgi çeken kamu kurumlarından biri olarak hizmet vermeye devam eden KOSGEB, yeni dönemde kendi işinin sahibi olmak amacıyla adım atmak isteyen ülke vatandaşlarına, ileri girişimcilik destek uygulaması ile hibe desteği vereceğinin verisini paylaştı. İşte 2022 KOSGEB ileri girişimcilik destek uygulamasına dair haberin ayrıntıları
Yeni dönemde kariyer hayatına kimsenin boyunduruğu altına girmeden yön vermek isteyen vatandaşlara, Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarından biri olan KOSGEB'ten müjdeli haber geldi. KOSGEB, resmi internet sayfasında yayınlamış olduğu destek programlarından olan ileri girişimcilik destek programı ile ilgili şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, geri ödemesiz nakit hizmeti sunulacağını açıkladı.
KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Nedir?
Ülke içi istihdamın artması ve buna bağlı olarak da vatandaşları üretime teşvik ederek dışa bağımlılığın azalması için geliştirmiş olduğu destek programları ile binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından biri olan KOSGEB, yeni dönemde de birçok başlık altında geliştirmiş olduğu programlar ile hizmet vermeye devam ediyor.
Kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ileri girişimci destek programı sıklık ile arama motorlarında sorgulanan KOSGEB, ilgili destek programının amacını açıkladı.
KOSGEB İleri Girişimci Destekleri Ne Kadar?
KOSGEB tarafından geliştirilmiş olan ileri girişimci destek programı, farklı başlıklar altında farklı tutarlarda hibe ödemesi yapmaktadır. Kurum, ilgili destek paketi dahilinde yapılacak olan azami destek tutarlarını şu şekilde belirlemiştir: