Anlık CANLI döviz kuru: 4 Haziran dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin ne kadar oldu? Önümüzdeki 8 gün boyunca...
Döviz kurunda yaşanan hareketli grafik ekonomi gündemini takip edenler tarafından anbean izleniyor. 4 Haziran dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta büyük bir ivme kazanan dolar 8,88 zirvesiyle birçok kişiyi korkuttu. Sonrasında düşüşe geçen dolar fiyatları dün itibariyle tekrar yukarı yönlü harekete geçerek kapanışta 8,70 seviyelerine tutundu. Peki, 4 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Enflasyon rakamları doları nasıl etkiledi? İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!
04.06.2021 09:15
- Son Güncelleme: 04.06.2021 09:15
4 Haziran dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,70 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 4 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
Mayıs ayı enflasyonu dün açıklandı. Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu.