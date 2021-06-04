Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları
Yatırımcıyı ters köşe yaptı! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? Yükselişle devam eden altın maliyetleri şok tesiri yaratmıştı. Binlerce alım ve satımı yapılan altın maliyetlerinin güne yeni başlanmasın ardından "Çeyrek altın ne kadar?", "gram altın ne kadar" sorgularının aratıldığı ise Google gibi arama motorlarının bilgilerine yansıdı! Yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alan Altın yükselir mi son dakika Altın düşer mi sorusunun cevabı günlük olarak Altın uzmanları tarafından yorumlanmaktadır. İşte Altın fiyatları çıkacak mı? gibi merak edilen konulara haber detayında cevap bulabilirsiniz.
Altın fiyatlarında milyonlarca alıcı ve satıcıya ters köşe! Çok minik bir oranda düşüş yaşayınca yükselişi tamamen durdu! Yıl sonunda çeyrek altın için 1000 lira deniyordu fakat bu düşüşle birlikte çeyrek altının yıl sonu fiyatı bir adım geriye gitmiş oldu! Dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında günlük değişim ise şok etkisi yarattı. Bir ons altının fiyatı 1908 dolar civarında istikrar kazandı. Mevcut yükseliş eğilimi, bu haftanın ilerleyen günlerinde ekonomik toparlanmanın kanıtını sağlayacak olan önemli ABD istihdam verilerinin yayınlanmasından önce enflasyon risklerine odaklanmadan etkilenecek.