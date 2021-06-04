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Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Yatırımcıyı ters köşe yaptı! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? Yükselişle devam eden altın maliyetleri şok tesiri yaratmıştı. Binlerce alım ve satımı yapılan altın maliyetlerinin güne yeni başlanmasın ardından "Çeyrek altın ne kadar?", "gram altın ne kadar" sorgularının aratıldığı ise Google gibi arama motorlarının bilgilerine yansıdı! Yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alan Altın yükselir mi son dakika Altın düşer mi sorusunun cevabı günlük olarak Altın uzmanları tarafından yorumlanmaktadır. İşte Altın fiyatları çıkacak mı? gibi merak edilen konulara haber detayında cevap bulabilirsiniz.

04.06.2021 09:13 - Son Güncelleme: 04.06.2021 09:13
Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında milyonlarca alıcı ve satıcıya ters köşe! Çok minik bir oranda düşüş yaşayınca yükselişi tamamen durdu! Yıl sonunda çeyrek altın için 1000 lira deniyordu fakat bu düşüşle birlikte çeyrek altının yıl sonu fiyatı bir adım geriye gitmiş oldu! Dikkatleri üzerine çeken altın fiyatlarında günlük değişim ise şok etkisi yarattı. Bir ons altının fiyatı 1908 dolar civarında istikrar kazandı. Mevcut yükseliş eğilimi, bu haftanın ilerleyen günlerinde ekonomik toparlanmanın kanıtını sağlayacak olan önemli ABD istihdam verilerinin yayınlanmasından önce enflasyon risklerine odaklanmadan etkilenecek.

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Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Uzun vadeli yatırımlarda büyük bir kar oranı bırakan altın kısa süreli yatırımlarda ise 40 ile 60 arasında bir yatırım payı bırakıyor. Kısa süreli yatırım olarak adlandırılan bu olay ise genellikle bir aylık süreçler olarak adlandırılıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Bir ons altının fiyatı 1908 dolar civarında istikrar kazandı. Mevcut yükseliş eğilimi, bu haftanın ilerleyen günlerinde ekonomik toparlanmanın kanıtını sağlayacak olan önemli ABD istihdam verilerinin yayınlanmasından önce enflasyon risklerine odaklanmadan etkilenecek.

Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Bu bağlamda, bazı Fed yetkilileri, talepteki baskı altında ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte son zamanlardaki fiyat baskılarının beklendiğini ve arz dengesizliklerinin azalmasıyla geçici olması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarında ters köşe! Hızla yükseldi, minik oranla çakılışa geçti! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Fed'in enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki yıla göre %3,6 artarak 2008'den bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.