27.858 ilanla on binlerce işçi alınacak! İŞKUR'dan acil diyerek duyuruldu! Komi, montaj işçisi, makineci, servis elemanı

Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşaşan İŞKUR, Haziran başında ilanları yeniledi. Yeni yılın ilk günlerinden bu yana yüz binlerce vatandaşı iş sahibi yapan İŞKUR bu konuda öncü olmaya devam ediyor. Son duyurulan bilgilerdeki yer alan detaylara göre komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi yüzlerce iş kolunda 27.858 ilanla on binlerce işçi alınacağı bilgisine yer verildi. İş arayanlar ise bu minvalde kamu ve özel sektördeki açık işleri İŞKUR'un "Açık İş İlan Ara" kısmından sıkı takibe aldı. İşte alım yapılacak sektörler

04.06.2021 07:25 - Son Güncelleme: 04.06.2021 07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





