İŞKUR 2025’te 75.584 kişi alıyor! KPSS’siz 81 ilde yeni iş ilanları yayınlandı! Şimdi başvur

İŞKUR, 2025 yılı için Türkiye genelinde binlerce kişiye iş imkanı sunuyor. Yayınlanan güncel iş ilanlarıyla, 81 ilde birçok sektörde istihdam sağlanacak. Mağaza müdüründen hemşireye, aşçıdan pazarlamacıya kadar geniş bir yelpazede personel alımları yapılacak.
İŞKUR Aralık Ayı İstihdam Verilerini Açıkladı: Rekor Sayıda Kişi İşe Yerleştirildi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Aralık 2024 verilerini yayımlayarak, istihdamın rekor seviyelere yükseldiğini duyurdu. Aralık ayında İŞKUR aracılığıyla 152 bin 526 kişi işe yerleştirildi. Bu veriler, iş gücü piyasasında önemli bir artışı gösteriyor.
İşverenlerin Aradığı Personel Sayısı Artmaya Devam Ediyor
İŞKUR'un Aralık ayında aldığı açık iş sayısı 158 bin 410 olarak kaydedildi. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplamda 2 milyon 566 bin 31 açık iş alındı. Açık işlerin büyük bir kısmı özel sektörden geldi.
İşe Yerleştirilen Kişilerin Cinsiyet Dağılımı
İŞKUR verilerine göre, Aralık ayında işe yerleştirilen 152 bin 526 kişinin 94 bin 299'u (%61.8) erkek, 58 bin 227'si (%38.2) kadın oldu. Bu dağılım, kadınların iş gücüne katılım oranının arttığını ve iş dünyasında daha fazla yer bulmaya başladığını gösteriyor.
2024 Yılında Toplam 1 Milyon 453 Bin Kişi İşe Yerleştirildi
2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ise İŞKUR aracılığıyla toplam 1 milyon 453 bin 833 kişiye iş bulundu. Bu veriler, Türkiye'nin iş gücü piyasasındaki güçlü büyümeyi ve istihdam alanındaki artışı yansıtıyor. İşsizlik oranları tek haneli seviyelerde kalmaya devam ederken, üretim, ihracat ve istihdam hedefleri doğrultusunda şirketler, nitelikli iş gücüne olan talebini artırıyor.
En Çok İstihdam Sağlanan Sektör ve Meslekler
Sektörler bazında, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla işe yerleştirme imalat sektöründe, özellikle de "İmalat" alanında yapıldı.
Meslek gruplarında ise en çok işe yerleştirilen pozisyonlar arasında "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi" yer aldı. Bu meslekler, iş gücü talebinin hangi alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor.
Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oluştu. Yine, en çok açık iş pozisyonları "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi" mesleklerinde görüldü.
İŞKUR'dan Yeni İstihdam Fırsatları
İŞKUR'un verileri, Türkiye'deki iş gücü piyasasında artan istihdam taleplerine ışık tutuyor. Özel güvenlik görevlisi, turizm sektörü elemanları ve perakende sektöründeki reyon görevlileri gibi mesleklerde ciddi bir personel açığı bulunuyor. Bu, hem iş arayanlar hem de işverenler için yeni fırsatlar anlamına geliyor.
İş gücü piyasasındaki bu dinamik değişiklikler, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. İŞKUR'un önümüzdeki dönemlerde daha fazla istihdam sağlamak için attığı adımlar, işsizliğin düşmesine ve ekonomik büyümenin hızlanmasına katkı sağlayabilir.