İŞKUR 2025’te 75.584 kişi alıyor! KPSS’siz 81 ilde yeni iş ilanları yayınlandı! Şimdi başvur

En Çok İstihdam Sağlanan Sektör ve Meslekler

Sektörler bazında, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla işe yerleştirme imalat sektöründe, özellikle de "İmalat" alanında yapıldı.



Meslek gruplarında ise en çok işe yerleştirilen pozisyonlar arasında "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi" yer aldı. Bu meslekler, iş gücü talebinin hangi alanlarda yoğunlaştığını gösteriyor.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oluştu. Yine, en çok açık iş pozisyonları "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Reyon Görevlisi" mesleklerinde görüldü.

İŞKUR'dan Yeni İstihdam Fırsatları

İŞKUR'un verileri, Türkiye'deki iş gücü piyasasında artan istihdam taleplerine ışık tutuyor. Özel güvenlik görevlisi, turizm sektörü elemanları ve perakende sektöründeki reyon görevlileri gibi mesleklerde ciddi bir personel açığı bulunuyor. Bu, hem iş arayanlar hem de işverenler için yeni fırsatlar anlamına geliyor.