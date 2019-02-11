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Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

12.3 milyon emekli her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Ocak zammıyla ek ödeme tutarları da artarken, oranın yüzde 9 yapılması masada. Talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödemesinde 42 ile 269 lira arasında artış olacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

11.02.2019 08:00 - Son Güncelleme: 11.02.2019 08:00
Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ocak, tüm emekliler için zam ayı oldu. Tüm maaşlar arttı.

Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Maaşlar zamlandığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.

Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 106 liradan bin 224 lira 81 kuruşa çıktı.

Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Yani Ocak'tan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı.

Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

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