Emekliye 269 TL | SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde artış olacak
12.3 milyon emekli her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Ocak zammıyla ek ödeme tutarları da artarken, oranın yüzde 9 yapılması masada. Talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödemesinde 42 ile 269 lira arasında artış olacak. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemelerinde yaşanacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...
11.02.2019 08:00
- Son Güncelleme: 11.02.2019 08:00
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