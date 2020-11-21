Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

Google Haritalar her geçen gün daha da gelişiyor. Google, popüler servisine yeni özellikler ekliyor. Ancak bununla birlikte Google Maps'in pek bilinmeyen oldukça işe yarar bazı özellikleri de var. Bunları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte Google Haritalar'ın pek bilinmeyen özellikleri...