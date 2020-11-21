Haberler Galeri Ekonomi Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...

Navigasyon denilince akla ilk gelen uygulama Google Haritalar. Bu uygulama sayesinde bilmediğimiz yer diye bir şey kalmıyor. Son derece faydalı ve kullanışlı Google Maps'in az bilinen ve çok işe yarayan bazı özellikleri ortaya çıktı. Google Haritaların kaydetme, yeni harita oluşturma, çevrim dışı harita kullanma, farklı yerlere puan verme ve buluta ekleme gibi çoğu özelliği neredeyse hiç bilinmiyor. Öte yandan pandemi ile pek çok alışkanlığımız değişti. Pek çok şirket yeni döneme uygun geliştirmeler ile bu dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor. Google, Haritalar uygulamasını salgın döneminde oldukça işlevsel hale getirecek şekilde güncelledi. Yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranı gösterilecek. İşte bunun gibi Google Maps'in çok kullanışlı fakat az bilinen özellikleri haberin devamında...

21.11.2020 13:33 - Son Güncelleme: 21.11.2020 13:33
Görünce çok şaşıracaksınız! Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor...

Google Haritalar her geçen gün daha da gelişiyor. Google, popüler servisine yeni özellikler ekliyor. Ancak bununla birlikte Google Maps'in pek bilinmeyen oldukça işe yarar bazı özellikleri de var. Bunları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte Google Haritalar'ın pek bilinmeyen özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görünce çok şaşıracaksınız! Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor...

ÇEVRİMDIŞI ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ
Google Maps'i çevrimdışı da kullanabilirsiniz! Gitmek istediğiniz yerin haritasını önceden oluşturun. Sol üst köşedeki üç çizgiye dokunup alan belirleyin ve indirme işlemini gerçekleştirin. Mobil erişimin kısıtlı olduğu her yerde bu özellik kurtarıcınız olacak.

Görünce çok şaşıracaksınız! Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor...

DİREKT ARAMA ÖZELLİĞİ

Google Maps arama çubuğuna en yakın eczane vb. gibi bulmak istediğiniz yeri yazın. Uygulama size direkt olarak en yakın eczaneye götürecektir.

Görünce çok şaşıracaksınız! Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor...

ÜCRETLİ GEÇİŞ KULLANMA SEÇENEĞİ

OGS ve HGS gişelerinin olmadığı alternatif yolları bulmak için öncelikle haritada rotanızı belirleyin. Ardından sağ üst tarafta bulunan üç noktaya basın. Rota seçeneklerinden 'Ücretli geçiş kullanma' seçeneğini aktifleştirin.

Görünce çok şaşıracaksınız! Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor...

GİDİLEN YERLERİ KAYDETME ÖZELLİĞİ

Uygulamanın sağ üstte bulunan üç çizgiye tıklayın. Açılan menüde 'yerleriniz' sekmesinden kaydetmek istediğiniz adresleri girebilirsiniz.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor
Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor