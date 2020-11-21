Google Haritalar'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Kimse bilmiyor ama...
Navigasyon denilince akla ilk gelen uygulama Google Haritalar. Bu uygulama sayesinde bilmediğimiz yer diye bir şey kalmıyor. Son derece faydalı ve kullanışlı Google Maps'in az bilinen ve çok işe yarayan bazı özellikleri ortaya çıktı. Google Haritaların kaydetme, yeni harita oluşturma, çevrim dışı harita kullanma, farklı yerlere puan verme ve buluta ekleme gibi çoğu özelliği neredeyse hiç bilinmiyor. Öte yandan pandemi ile pek çok alışkanlığımız değişti. Pek çok şirket yeni döneme uygun geliştirmeler ile bu dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor. Google, Haritalar uygulamasını salgın döneminde oldukça işlevsel hale getirecek şekilde güncelledi. Yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranı gösterilecek. İşte bunun gibi Google Maps'in çok kullanışlı fakat az bilinen özellikleri haberin devamında...
21.11.2020 13:33
- Son Güncelleme: 21.11.2020 13:33
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