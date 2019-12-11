Trafiği rahatlatacak dev projede sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak?

KUZEY MARMARA OTOYOLU KOCAELİ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı yayın ile bağlandığı açılışta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 4. Kesimi ve Dilovası Liman ve Sevindikli Kavşakları hizmete açılmıştı. Yolun 5. Kısmında yer alan Dilovası Liman Yolu bağlantısı ve Sakarya arasında bulunan 48,72 kilometrelik kısmında ise Kandıra'dan gelen araçların da yola bağlantısını sağlayacak Çayırköy Kavşağı büyük oranda tamamlanarak, otoyol gişelerinin de montajı yapıldı.