Trafiği rahatlatacak dev projede sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak?
İstanbul-Kocaeli ve Sakarya'daki trafik sorununu oldukça rahatlatacak olan ve 21 Aralık 2020'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. Otoyoldaki çalışmaların son hali havadan görüntülendi.
İki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan ve 21 Aralık 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak olan Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU KOCAELİ KESİMİNDEKİ ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı yayın ile bağlandığı açılışta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 4. Kesimi ve Dilovası Liman ve Sevindikli Kavşakları hizmete açılmıştı. Yolun 5. Kısmında yer alan Dilovası Liman Yolu bağlantısı ve Sakarya arasında bulunan 48,72 kilometrelik kısmında ise Kandıra'dan gelen araçların da yola bağlantısını sağlayacak Çayırköy Kavşağı büyük oranda tamamlanarak, otoyol gişelerinin de montajı yapıldı.
Büyük bir hızla devam eden çalışmalarda asfalt serim işlemleri ise devam ediyor. Havadan görüntülenen çalışmalarda 5. kısımda bir yandan tünellerdeki çalışmaların sonlandırıldığı diğer yandan da dolgu ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü görülüyor. 21 Aralık 2020'de tamamlanacak çalışmalar ile İstanbul'un Avrupa Yakası Çatalca'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak.