Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların son ödeme tarihleri 30 Nisan. 10 gün içerisinde borcunu ödeyenlerin faiz ve gecikme cezaları silinecek. Peki GSS primini kimler ödeyecek? Gelir testine girenlerin GSS prim borcu silinecek mi? Kimlerin borçları silindi? Merak edilen tüm soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar…
Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.
KİMLERİN BORÇLARI SİLİNDİ?
Bu noktada prim ödemelerini yapmayanların borçları da oluştu. Bu borçlarla ilgili süreç içinde af ve yapılandırma imkanları da çıkartıldı. Son olarak çıkartılan yapılandır yasası ile 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptıranların aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1.192 liradan az) olanların tüm borçları silindi.