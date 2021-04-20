RAMAZAN İMSAKİYE
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Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanların son ödeme tarihleri 30 Nisan. 10 gün içerisinde borcunu ödeyenlerin faiz ve gecikme cezaları silinecek. Peki GSS primini kimler ödeyecek? Gelir testine girenlerin GSS prim borcu silinecek mi? Kimlerin borçları silindi? Merak edilen tüm soruları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar…

20.04.2021 14:04 - Son Güncelleme: 20.04.2021 14:04
Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

Son dakika haberi: 2012 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına alındı. Böylece çalışanlar, emekliler ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler (anne ve babasından ya da eşinden) otomatik olarak sisteme dahil edildi ve sağlık hizmetlerinden yararlandı.

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Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.

Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

KİMLERİN BORÇLARI SİLİNDİ?
Bu noktada prim ödemelerini yapmayanların borçları da oluştu. Bu borçlarla ilgili süreç içinde af ve yapılandırma imkanları da çıkartıldı. Son olarak çıkartılan yapılandır yasası ile 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptıranların aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1.192 liradan az) olanların tüm borçları silindi.

Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini açıklandı.

Son tarih 30 Nisan! Ödeyenin borcu silinecek! Gelir testine girenlerin GSS prim bocu silinecek mi?

NE YAPMAK LAZIM?
Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için öncelikle e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Eğer 30 Ağustos 2020 öncesine ait prim borcunuz varsa bu borçlar yapılandırma yasası çerçevesinde otomatik olarak yapılandırıldı.