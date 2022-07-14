2022 İhtiyaç, konut, taşıt kredisi çekecekler dikkat! BDDK açıkladı! Kredi faiz oranları arşa çıktı! BDDK açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni adımlar attı. Bu nedenle güncel kredi faiz oranları ve faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylar...
3 aya kadar ortalama TL mevduat faizleri de son iki ayda yaklaşık 150 baz puanlık artışla yüzde 17,09'dan yüzde 18,55'e yükseldi. Bu nedenle BDK tarafından öbnemli adımların atıldığı ve çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. BDDK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada finansal istikrarın güçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı.
KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ 2022?
Kredi faizleri vatandaşlar tarafından sık sıka ratılıyor. Geçtiğimiz günlerde BDDK finansla istikrarı güçlendirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Bu açıklamaya göre ileride gerçekleşecek uygulamalar şu şekilde;
Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,
Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,
Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,
Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hakkında yeni çalışmaların geleceği müjdesi verildi.