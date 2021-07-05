Anında hesabınıza yatıyor! Arabası olanlara nakit desteği müjdesi! Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle başvurun

Vakıfbank, yüksek nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla kredi kullanmak isteyen fakat kredi şartlarını sağlayamayan vasıta sahiplerine büyük bir fırsat sunuyor. Taşıt ipoteklerine karşı gereksinim kredisi kampanyaları vatandaşların acil nakit gereksinimlerinin karşılanmasında büyük basitlik sağlıyor. Vakıfbank, nakit gereksinimi olan ve araba sahibi olan kişilerin bu fırsattan yararlanarak gereksinim kredisi kullanmasına imkân sağlamaktadır. Her türlü araç için kredi imkânı sunan bankalar, hem araba tutkunlarına hem ihtiyacı olanlara hem de ticari için araba sahiplerine bu sayede büyük kolaylıklar sağlamaktadır.



05.07.2021 12:44 - Son Güncelleme: 05.07.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





